Kurtulmuş: Türkiye'nin Sözünü Güçlendirmeliyiz - Son Dakika
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Kurtulmuş: Türkiye'nin Sözünü Güçlendirmeliyiz

07.06.2026 16:33
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını vurguladı ve hedefleri yükseltme çağrısı yaptı.

(İSTANBUL) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ay ay, gün gün, sene sene Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı, sözünün kıymeti ve Türkiye'nin yerinin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor ve ona göre hareket ediliyor. Şimdi bize düşen her alanda Türkiye'nin sözünü en güçlü noktaya çıkarabilmek, Türkiye Yüzyıllı olarak hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını gerçekten sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılına çevirmektir. Düşüneceğimiz, duraksayacağımız vaktimiz yoktur" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Vefa Lisesi bahçesinde düzenlenen 20. Geleneksel İlim Yayma Mezunlar Buluşması'na katıldı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı'nın kuruluşundan bugüne gelen çalışmalarına işaret ederek, "Kimsenin bir gelecek tayin etmediği bir camianın bugün geldiği yerin fevkalade önemli ve başarılı olduğunu ifade etmek isterim" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Gelinen yer asla küçümsenecek bir yer değildir, 'Tamam, çok şey başardık' diyerek bir kenarda durup beklenilecek bir yer hiç değildir. Bundan sonra hedeflerimizi daha yukarılara çıkararak aynen Türkiye'nin hedeflerinin yükselmesi gibi İlim Yayma camiasının hedeflerini de yükseltmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin sözü, artık sadece Türkiye'nin içerisinde değil, dünyanın her yerinde en güçlü şekilde söylenilmelidir, söylenilmektedir. Gittiğimiz bütün uluslararası temaslarda şunu görüyoruz. Ay ay, gün gün, sene sene Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı, sözünün kıymeti ve Türkiye'nin yerinin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor ve ona göre hareket ediliyor. Şimdi bize düşen her alanda Türkiye'nin sözünü en güçlü noktaya çıkarabilmek, Türkiye Yüzyıllı olarak hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını gerçekten sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılına çevirmektir. Düşüneceğimiz, duraksayacağımız vaktimiz yoktur. Sadece durmayı ve düşünmeyi, gelecek planlarımızı revize etmek ve daha güçlü hale getirmek için gerçekleştirmek durumundayız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Türkiye'nin her alandaki bu büyük gücünü ileriye taşımak inşallah İlim Yayma camiasından yetişen siz değerli dostlarımızın büyük katkılarıyla mümkün olsun."

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Vefa Yurdu Temel Atma Töreni için protokol üyeleri sahneye davet edildi. Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yurdun hayırlara vesile olması için yaptığı duanın ardından tören sona erdi.

Programın ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Vefa İlim Yayma Mezunlar Derneği (VEFADER) Başkanı Mustafa Bolat ve diğer katılımcılarla İlim Yayma Vakfı eğitim danışmanı ve Vefa Yurdu eski yöneticisi Ömer Aydın'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kurtulmuş: Türkiye'nin Sözünü Güçlendirmeliyiz - Son Dakika

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