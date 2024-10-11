Kurtulmuş ve Zerdari Aşkabat'ta Görüştü - Son Dakika
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Kurtulmuş ve Zerdari Aşkabat'ta Görüştü

Kurtulmuş ve Zerdari Aşkabat\'ta Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşkabat'ta Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile ikili ilişkileri görüşmek için bir araya geldi.

11.10.2024 18:47
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.

Büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü dolayısıyla düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılmak üzere Aşkabat'ta bulunan Kurtulmuş, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler ile Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki insanlık dışı saldırılar ve işgal girişimleriyle Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurtulmuş, forum kapsamında bazı liderlerle sohbet etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un ev sahipliği yaptığı forum kapsamında bazı liderlerle de sohbet etti.

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki karşılama töreninin ardından fuaye alanına geçen Kurtulmuş, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ve sonrasında liderlerle bir araya geldi.

Kurtulmuş, burada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile sohbet etti.

Kaynak: AA

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