Kuş cenneti Arin Gölü'nde kuraklık tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuş cenneti Arin Gölü'nde kuraklık tehlikesi

Geniş Video İzle

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, düzensiz sulama nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Arin Gölü, kuraklık ve düzensiz sulama sebebiyle kurumaya başladı. Bin 657 hektar alana sahip olan göl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Vatandaşlar, Arin Gölü'nün kurumasıyla birlikte kuşların yaşam alanlarının da tehlikeye girdiğini belirtmektedir.

08.07.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuş cenneti Arin Gölü'nde kuraklık tehlikesi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü'nün düzensiz sulama nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Adilcevaz ilçesinde bulunan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, kuraklığın yanı sıra düzensiz sulama nedeniyle kurumaya başladı. Bin 657 hektar alana sahip olan ve deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikte olan Arin Gölü, Flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Arin Gölü hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Şakir isimli vatandaş, Burası kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü. Maalesef gittikçe kuruyor. Çevredeki tüm göller, göletler hatta Van Gölü yağışlar ile birlikte su seviyesi yükseldi ama Arin Gölü kurumaya tehlikesiyle karşı karşıya kaldı" dedi.

Kaynak: İHA

Adilcevaz, Arin Gölü, Bitlis, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuş cenneti Arin Gölü'nde kuraklık tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
08:25 Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL’ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
09:56 Cenk Tosun’dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı
09:54 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi
09:53 Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı
09:36 SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuruları tamamladı Hedef yılda 50 bin araç SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç
09:35 Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
09:25 Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
08:41 Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar’a açtığı babalık davasını kazandı Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 10:54:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kuş cenneti Arin Gölü'nde kuraklık tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement