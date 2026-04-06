Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, 2026 Antalya Kuş Gözlem Kampı'na Katıldı

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, 2026 Antalya Kuş Gözlem Kampı'nın son gününe katıldı. Çiçek, "Bu zenginliği korumak sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkını korumaktır" dedi.

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu tarafından 3-4-5 Nisan 2026 tarihlerinde Manavgat'ta düzenlenen kamp, Türkiye'nin farklı illerinden gelen doğa gözlemcilerini bir araya getirdi. Göçmen kuşların önemli durak noktalarından Manavgat Nehri çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, bölgenin zengin ekosistemini yerinde gözlemleme imkanı buldu.

Etkinliğin son gününde kamp alanını ziyaret eden Başkan Vekili Çiçek, doğa gözlemcileriyle bir araya gelerek bölgenin mevcut durumu ve korunmasına yönelik yürütülebilecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiçek, "Bu bölge yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan çok kıymetli bir ekosistemdir. Bu zenginliği korumak sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkını korumaktır" ifadelerini kullandı.

Çiçek, belediye olarak bu konuda somut adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.