Kuş Gribi Tehdidi: Avustralya'da Endişe

Avustralya'da bir memelide kuş gribinin görülmesinin ardından bilim insanları, virüsün daha fazla yayılmasının nesli tehlike altındaki Avustralya denizaslanı popülasyonunda ciddi kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, geçen hafta South Australia eyaletinde uzun burunlu kürklü fokta H5N1 kuş gribinin tespit edilmesi, ülkede bir memelide doğrulanan ilk vaka olarak kayıtlara geçerken bu gelişme uzmanları alarma geçirdi.

Charles Darwin Üniversitesinden memeli uzmanı John Woinarski, virüsün, nesli tehlike altındaki Avustralya denizaslanı ve fok türleri arasında hızla yayılmasından endişe duyduklarını belirtti.

South Australia'da bulunan denizaslanlarının yaşam alanlarının virüsten etkilenen deniz kuşlarına yakın olması nedeniyle virüsün bu türler arasında kolayca yayılabileceğine dikkati çeken Woinarski, kuş gribinin denizaslanı popülasyonunda ciddi kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Curtin Üniversitesinden akademisyen Bill Bateman da virüsün yayılması halinde, Güney Amerika ve Antarktika'da görülenlere benzer şekilde Avustralya'daki deniz memelilerinde kitlesel ölümler yaşanabileceğini vurguladı.

Avustralya'da, 19 Haziran'da "H5N1" türü kuş gribi virüsünün neden olduğundan şüphelenilen ilk vaka tespit edilmiş, 3 Ağustos'ta da yabani kuşlarda ilk toplu ölüm vakası görülmüştü.

Ülkede şimdiye kadar 298 H5 kuş gribi vakası doğrulanırken, bunların 194'ü South Australia eyaletinde kaydedilmişti.

Virüs, 2023'te Arjantin'de 17 binden fazla güney deniz fili yavrusunun ölümüne yol açmıştı.