Kuşadası Başkan Vekili Demirtaş'tan Zabıta Personeline Ziyaret

24.04.2026 13:24  Güncelleme: 14:40
(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı ziyarette zabıtanın kent genelindeki çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Vekili Demirtaş, "Kuşadası'nda yüksek turizm sezonu başladı. Sizlerin göstereceği özveri sayesinde bu dönemi sorunsuz atlatacağımıza olan inancım tam" dedi.

Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, güne Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başladı. Zabıta personeliyle birlikte kahvaltı yapan Başkan Vekili Demirtaş'a, Kuşadası Belediye başkan yardımcıları da eşlik etti. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, belediye hizmetlerinin sahadaki önemi ve ekip çalışmasının değeri vurgulandı. Zabıta Müdürlüğü'nün kent genelindeki çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, özveriyle görevlerini yapan personele teşekkür etti.

"Güçlü zabıta, güçlü Kuşadası"

Kuşadası'nda yüksek turizm sezonunun başladığını belirten Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Başkan Ömer Günel döneminde zabıta müdürlüğümüz çok güçlü ve kurumsal bir yapıya kavuştu. Başkan Ömer Günel'in uygulamaya koyduğu sıfır işgaliye sayesinde kentimizin turistik çarşıları düzene girdi. Bu yıl da sıfır işgaliyeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Belediyecilik kolay bir iş değil. Zabıta ekiplerimiz devamlı sahada. İnsanlarla, kurumlarla ve mevzuatlarla iç içesiniz ve zor bir görevi yerine getiriyorsunuz. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde bu yıl da yüksek turizm sezonunu sorunsuz bir şekilde geçireceğimize olan inancım tam. Kentimizin düzeni ve huzuru için emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kuşadası'na hep birlikte güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

