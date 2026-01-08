Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Çerçioğlu'na "Çadır' Resti: Gerekirse Belediyemin Tamamını Yörük Çadırına Çıkarırım

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dün belediye binası bahçesine kurulmak istenen hizmet çadırının Büyükşehir ekiplerince yıkılmasına ilişkin yaptığı açıklamada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na seslenerek, "Ben gerekirse belediyemin tamamını Yörük çadırına çıkarırım. Plastik sandalyeden makam sandalyesi yaparım. Biz Saray meraklısı değiliz" dedi. Günel, "Alacaklarına şahin, borçlarına serçeler" ifadelerini kullanarak, Büyükşehir'den alacaklarını istedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dün akşam saatlerinde AK Parti'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Kuşadası Belediyesi hizmet binasına açılan tahliye davası kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından belediye bahçesine kurulan hizmet çadırının Aydın Büyükşehir Belediyesi kararıyla yıkılması ve yaşanan olaylara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Binaya geçiş ve tahliye kararına ilişkin sürece değinen Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na 'mağrur' çıkışı yaptı.

Günel, açıklamasına kasket göstererek başladı ve "Dün akşam yaşananlardan sonra belediye personelimize kask vermeye karar verdik. Bir de gaz maskesi. Arkadaşlarımız o provokasyon sonucu bir de gaz yedi" dedi.

"Bina bize nasıl verildiyse öyle kullanıyoruz"

Belediye binasının deprem nedeniyle mevcut alana taşındığını hatırlatan Günel, şunları söyledi:

"Bu binanın bir kısmının kullanımına büyükşehir, son vermek istiyordu. Enteresan siyaset ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan cümleler kurduruyorlar. Ama ben doğru bilgiyi ilk ağızdan aktaracağım. Biz Kuşadası Belediyesi'nin eski binasından canımız eski binadan çıkmak istediği için çıkmadık. Biz, şu an kent meydanı yaptığımız alandaki binadan çıkmak zorunda kaldık. Bir deprem oldu, binada karot testi yapıldı ve sonucunda hemen binadan çıkmamız gerektiği söylendi. Eski binamızın tahliyesi Aralık 2022, bu binaya geçişimiz de Ağustos 2022. Belediyemizin hizmet birimlerinin dörtte biri burada. Dörtte üçü başka binalarda. Nitekim bizim buraya gelmek gibi bir düşüncemiz yoktu. Ben o dönemde başka bir binaya kiraya çıkmak için hazırlık yapıyordum. Büyükşehir belediye başkanı istedi buraya çıkmamızı 'Orada boş duracağına siz kullanın' dedi. Biz ilk günden bu yana bina bize nasıl verildiyse öyle kullanıyoruz. Her ne hikmetse 2024'ün Nisan ayında zemin katını böyle vermedik demeye başladı büyükşehri belediyesi. Anlaşılan büyükşehir belediye başkanı bir sorunu yedeklemiş. Zamanı gelince de karşımıza çıkardı."

"Davutlar'daki hizmet binamı kullanıyor"

Günel, konuşmasının bu kısmında Özlem Çerçioğlu'nun binayı Kuşadası'na devrederken yaptığı konuşmadan bir videoyu gösterdi.

Kuşadası'na ait olan ancak Büyükşehir'in kullandığı alanlar olduğunu söyleyen Günel, örnekler vererek şöyle dedi:

"Bazı arkadaşlara 'Sığıntı' yazdırıyor ya. Bakalım kim sığıntıymış? 1 Nisan 2014'ten itibaren otogar alanının tamamı. Niye otogar yapmıyorsun? Şimdi otogar yap ben oraya geçmeye hazırım. Sen benim mülkümü boşlat. 20 Mart 2022'den itibaren Boyalık mevkindeki itfaiye alanını kullanıyor, Davutlar'daki hizmet binamı kullanıyor. 2019 tarihiden 2024 tarihine kadar Davutlar'daki Aski Şantiyesi benim alanımı kullanıyor. Ada Camping alanının tamamın biz yapmış olmamıza rağmen oraya ortak yaptık. Bunlar benim babamın malları değil. Bu mallar, Kuşadası halkının malları. Kuşadası halkının parasıyla alınmış mallar. Burası da Kuşadası halkının parasıyla alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı evinden getirmedi bu binayı. Biz burayı Kuşadası halkına hizmet vermek için kullanıyoruz. Sadece bize oy verenlere değil, oy vermeyenlere de hizmet ediyoruz. Yani sen bu binayı boşlatmak istediğinde parti ayrımı gözetmeksizin halkın hakkını gasp ediyorsun."

"Proje için o adar büyük ekip gelmedi ama ortalık yakıp yıkmak geldi"

Dün yıkımda yaşanan olaylara da tepki gösteren Günel, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediye Başkanı burayı bize devrettiğinde 'Sen de bize bir yer ver. İbramaki'yi beğendim' dedi ve verdik. Eksikleri vardı buranın 'Sen yaptır' dedi. Yaptırdık, bahçedeki peyzajı bile biz yaptırdık Geldiğimiz notada biz kimsenin malına el koymuş ya da gasp etmiş değiliz. Dünkü olay... Dava süreci devam ediyor, hukuki süreç bitmedi. Valiliğe tahliye için yazı yazmışlar. Biz de vatandaşı yormayalım, arkaya Yörük çadırı kuralım dedik hizmet için. Kurum zarara uğramasın diye çadırda hizmet etmeye hazırız. Biz hizmeti her yerde veririz, binaya meraklı değiliz. Dün o çadır yıkıldı. Altı yıldır Kuşadası'na o kadar belediye personeli gelmemiştir. Dün çadırı yıkmak için 200 kişi geldi. Proje için o adar büyük ekip gelmedi ama ortalık yakıp yıkmak için o kadar kişi geldi. Polis geldi, jandarma geldi. Ben devletin bir kurumuyum! Ben devletin hiçbir kurumunun karşı karşıya gelmesini istemediğim için arkadaşlardan vatandaşları uzaklaştırmasını istedim. Bize ait olan, hukuka aykırılığı olmayan çadırı da yıkın dedim. Ben o çadırı oradan kaldırıp başka yere kuramayacak mıyım? Kurmaya da başladım. Bizim hizmet vermemizi engelleyemeyeceksiniz. Bize hizmet edilmesinden vazgeçtik bari hizmetimizi engelleme!"

"Dünün mağduru, bugün mağruru"

Günel, Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmeden önce 'hizmet için çadır kurarım' sözlerini de hatırlatarak şöyle konuştu:

"2016 yılında büyükşehir binasının yarısı Efeler İlçe Belediyesine veriliyor diye 'Ben gerekirse meydanda çadırda da hizmet ederim' diyen Özlem Çerçioğlu, bugün bizi hizmet ettiğimiz noktadan etmeye çalışıyor. Dünün mağduru, bugün mağruru. Biz de meydana kuruyoruz çadırı. Enteresan bir siyasi ahlak ve iradeyle karşı karşıyayız. Benim belediyem burada hizmet veriyor ama büyükşehir de benim tarihi bir binamda oturuyor. Biz kimseye çık demedik. Hizmet edilen bir yerden neden çık diyelim. Biz o çadırı neden kurduk? Tahliye süreci ramazan ayına denk geliyor. Biz de zemin katımızda gıda paketi dağıtıyoruz. Vatandaşımızı hem başka yere göndermeyelim hem de paketleri oradan dağıtalım, vatandaşımız başka yere gitmesin diye. Biz bina falan yapmadık.

"Kendine gel, bir silkin"

"Büyükşehir belediyesi, hizmet etmek yerine hizmet edeni nasıl engellerim noktasına geldi. Kalabalık dağıtılmış olmasına rağmen genel sekreter 200 kişiyi otobüslerle getirip provokasyon yaptı. Bizim arkadaşlarımıza biber gazı sıktılar. Bu insanlar kamu personeli. Provokasyonu yapan belli, yumruğu atan büyükşehir personeli. Bir bina derdimiz de yok. Bize bina çok. Billboardlara yazıyorlar 3 milyar yatırım yaptık diye. Tarih yazmıyor. 2014'ten bu yana 3 milyar yatırım yapmışlar buraya. Bizden 6 yılda 1 milyar 652 milyon 140 bin lira almışlar. Aldığı pay dev, verdiği hizmet cüce. Bizim yaptığımız hizmetlerle uğraşırken Kuşadası'na yaptığı hiçbir hizmet yok. Biz 1 milyara aşkın parayı büyükşehirin yerlerine harcamışız. Büyükşehir'e ait caddeleri, yolları yapmışım. Konuştuğu hizmet için kullandığımız 200 metrekare. Onu da geçtim hizmet için kurduğumuz Yörük çadırını yıkıyorsun. Dünle bugün arasında ne fark var Sayın Başkan? Kendine gel, bir silkin."

"Senin Kuşadası halkına ne garezin var!"

'Hizmet' konusunda Büyükşehir'e rest çeken Günel, "Sürekli herkesle didişen ve CHP'li belediyelerden intikam alan bir hal var. Bu bir intikam hareketidir. Sen dört demiri kesmek için 200 adamı getiriyorsan bu provokasyondur. Ben çağrı yapıyorum. Hizmet için de o kadar adam getir. Sadece biz değil, Kuşadası'ndan giden kimsenin işini yapmıyorlar. Dev proje sahipleri bir kazı izni alamıyor. Senin Kuşadası halkına ne garezin var! Biz bu görevlere hizmet etmek için mi geldik hizmete engel olmak için mi? Bu koltuklar babamızın malı değil. Ben gerekirse belediyemin tamamını Yörük çadırına çıkarırım. Plastik sandalyeden makam sandalyesi yaparım. Biz Saray meraklısı değiliz. 'İtfaiye alanı olarak kullanacağız' diyorlar. Mümkün değil. Yazın itfaiye burada 10 metre ilerleyemez. Büyükşehir otogar alanından çıksın, ben oraya 20 bin metre kullanım alanı olan bir belediye binasını yapacağım. Tahliye için ihtarı çektik. Bizim sadece temizlikten 147 milyon alacağım var. Alacaklarına şahin, borçlarına serçeler" ifadelerini kullandı.