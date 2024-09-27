Kuşadası\'nda Başkan Günel\'den Turizm ve İmar Açıklamaları

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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak sahip olduğumuz açık ve şeffaf yönetim anlayışımız gereği basın mensuplarımızı doğru bilgilendirmeyi çok önemsiyoruz. Korkacak bir şeyi olmayanın saklayacak bir şeyi de olmaz" dedi.

Başkan Günel'in basın ile buluşması, önceki dönemde yapımına başlanan ve kısa süre içerisinde hizmete açılacak Fethi Sekin Trafik Eğitim Parkı, Kuşadası Otizm Merkezi, Kuşadası Tenis Kulübü, Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile Kuşadası Çocuk Gelişim Merkezi ve Kadın Danışma Merkezi projelerinin bulunduğu sahalara düzenlenen inceleme ve bilgilendirme gezisi ile başladı. Proje alanlarını ziyaret ederek basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Günel, gezinin ardından düzenlediği bir toplantı ile soruları yanıtladı.

2024 turizm sezonu ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Günel, sezona beklentilerin altında bir başlangıç yaptıklarını ancak temmuz ve ağustos aylarının oldukça iyi geçtiğini söyledi. Kruvaziyer turizmi alanında yeni bir rekor kırıldığını kaydeden Günel, şöyle konuştu:

"Sezonu 1 milyonun üzerinde kruvaziyer yolcusu ile kapatmayı bekliyoruz. Önümüzdeki yıl bu sayının daha da artacağını ve yeni rekorlar kırılacağını öngörüyoruz. Biz belediye olarak kente yeni rota ve destinasyonlar ekleyerek, alt ve üst yapıyı iyileştirerek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunarak turizme katkı sunuyoruz. Ancak turizm politikaları yerel yönetimlerin boyunu aşan bir konudur ve devletin önlem alması gerekmektedir."

Belediye'nin mali durumu ve personel alacakları ile ilgili bir soru üzerine Kuşadası Belediyesi'nin 32 milyonu personele olmak üzere toplam 831 milyon borcu bulunduğunu belirten Günel, şu bilgileri verdi:

"Personel maaş ödemeleri ekim ayından itibaren eski düzenine kavuşacak"

"280 milyon bütçeyle devraldığımız belediye bünyesinde 3 milyara yakın bir yatırım yaptık. Bütçemizde her yıl yüzde 111 oranında artış gerçekleştirdik. Kuşadası'nda bir mucize geçekleşti. Personel borçları 20 Ekim'e kadar bütünüyle çözülecek. 2023 yılının Aralık ayına kadar maaş ödemelerinin yüzde 70'i İller Bankası tarafından aktarılan ödenek ile karşılanıyordu. Ancak Aralık 2023'ten itibaren İller Bankası'ndan gelen ödenek yüzde 70 oranında düştü. SGK borçları vesilesiyle de üzerimize gelinince maaş ödemelerinde sorun yaşandı. Personel maaş ödemeleri ekim ayından itibaren eski düzenine kavuşacak."

Ergun Poyraz'ın 'İsa'nın Çocukları' adlı kitabında yer alan şahsına yönelik iddialar ile ilgili soruyu da yanıtlayan Başkan Günel, bir kumpas ve iftira organizasyonu ile karşı karşıya olduklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Ergun Poyraz özel olarak görevlendirildi"

"Ergun Poyraz, 4 buçuk yıldır sosyal medyada yayınladığı iftira ve şantaj metinlerini kitap haline getirmiştir. Şayet kitapta yer verilen iddia ve söylemler doğru olsaydı ben hala burada oturuyor olamazdım. Yargılandığım herhangi bir dava ya da hakkımda açılmış bir soruşturma yok. Ergun Poyraz, Ömer Günel ve ekibini yıpratmak için özel olarak görevlendirilmiş bir kişi. Bu konuda içim de vicdanım da son derece rahat. Doğru duvar yıkılmaz. Korkacak bir şeyi olmayanın saklayacak bir şeyi de olmaz. Konu ile ilgili yargı süreci devam ediyor. Bu mücadelenin sonunda Ergun Poyraz tekrar cezaevine girecek ve kendisine görev verenlerle ilgili de konuşacaktır."

Başkan Günel, Kuşadası Belediyesi'ne ait gayrimenkullerin satışına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Hazine arazisi satışlarında Kuşadası'nın 400 milyon lirası gasp edildi"

"Belediye mülk satar. Bu bir kafeteryanın kahve satması kadar doğaldır. Mülk satışı yasal olarak belediyenin görevleri ve gelir kalemleri arasındadır. Biz kentimizin mallarını satıp borç ödemiyoruz. Gerekli imar düzenlemelerini yapıp gayrimenkullerimizi hak ettiği değere ulaştırdıktan sonra satışından elde ettiğimiz geliri yine kentimize aktarıyoruz. 30 yıldır ihaleye çıkılmayan mülkler ile ilgili en ufak bir eleştiride bulunmayanların, devlet Kuşadası'nın 2 milyon metrekarelik hazine arazisini belediyeye pay vermemek için Özel İdare aracılığıyla sattığında sessiz kalanların, şu anda belediyenin mülk satışını eleştirmesini samimiyetsiz buluyorum. Hazine arazi satışlarında Kuşadası'nın 400 milyon lirası gasp edildi. Bizim yaptığımız hiçbir işlemde en ufak bir şaibe ya da peşkeş çekme gibi bir durum söz konusu değil. Kamunun bir kuruşuna sahip çıkmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz."

Başkan Günel, Kuşadası'nda son dönemde imar değişiklikleri ile aşırı yapılaşma yaşandığına ilişkin iddialara da "İmar yolsuzluğu nasıl ispatlanır? Elbette ki yargı yoluyla. Hakkımızda bu konu ile ilgili açılmış bir tek dava dahi bulunmuyor. Bizde hukuka aykırı bir iş bulamazsınız. Bizden yolsuzluk hikayesi değil, başarı hikayesi çıkar. 2014-2019 yılları arasında 2 milyon 731 bin 669 metrekarelik alan için imar ruhsatı verilirken 2019-2024 yılları arasında 1 milyon 996 bin metrekare için imar ruhsatı verilmiştir. Yalnız başına bu rakam bile iddia edilenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koymaktadır" yanıtını verdi.

"Ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulaması seneye de sürecek"

Kuşadası halk plajlarında başlatılan ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulamasının gelecek yıl da devam edeceğinin müjdesini veren Günel, "Plajlarımıza yaptığımız yatırımlara önümüzdeki yıl da devam edeceğiz. Duş, soyunma kabini ve lavaboların sayısını da artıracağız" dedi.