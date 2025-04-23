Kuşadası Belediye Başkanı Öğrencileri Ağırladı

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İbrahim Zeki Emgin İlkokulu öğrencilerini makamında ağırlayarak, onlarla, hayat bilgisi' derslerinin "Yönetim Birimleri" konusunu işledi. Günel, "Minik misafirlerimin gözlerindeki öğrenme isteği ve enerjisi bana geleceğe dair büyük bir umut verdi" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, makamında İbrahim Zeki Emgin İlkokulu 3-E sınıfı öğrencilerini misafir etti. Ziyarete öğretmenlerle birlikte Müdür Yardımcısı Yeliz Denizer de katıldı. Yaklaşık 1 saat süren ziyarette öğrenciler, Günel'e hayat bilgisi derslerinin "Yönetim Birimleri" konusu hakkında "Göreve nasıl geldiniz?", "Size bu görevde kimler yardım ediyor?", "Görevleriniz nelerdir?", "Görevleriniz arasında çocuklara yönelik ne gibi faaliyetleriniz var?" gibi çeşitli sorular sordu. Öğrencilerin sorularını tek tek yanıtlayan Başkan Ömer Günel de belediye başkanı olmayı halka hizmet etmek için seçtiğini söyledi.

"Ülkemizin geleceğisiniz"

İlçede eğitim çağındaki çocuklara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ömer Günel, "SEYAKMER adı altında öğrencilerimiz için dijital çocuk kütüphanesini açtık. Yine İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkın'da bir kütüphanemiz daha bulunuyor. Okullarımıza su sebilleri yerleştirerek öğrencilerimizin ücretsiz içme suyuna ulaşmasını sağladık. İhtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarına ücretsiz olarak süt, beslenme çantası ve kırtasiye malzemesi desteğimiz devam ediyor. Sizleri çok önemsiyoruz. Çünkü ülkemizin geleceğisiniz. Hepinizin iyi bir eğitim alması, daha bilgili olması bizler için çok önemli. Yarın bu koltuklarda sizler oturacaksınız. Gözlerinizdeki öğrenme isteği ve enerjisi bana bugün büyük bir umut verdi" diye konuştu.