Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'den istifa etti

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP\'den istifa etti
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Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'deki kurultay ve yönetim tartışmalarını gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

(AYDIN) - Tutuklanan ve tedbiren görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Günel, kararının gerekçesi olarak CHP'de yaşanan kurultay ve yönetim tartışmalarını göstererek, "Bu işgal sona ermedikçe, baba ocağı diye ifade ettiğimiz CHP'de siyaset yapma olanağı kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan ve tedbiren görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Tutuklu bulunan Günel, yazılı açılmasında, CHP'deki mevcut yönetim sürecine ve kurultayların iptaline ilişkin eleştirilerde bulundu. Günel, partisinin Cumhuriyet, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden uzaklaştırıldığını savundu.

"TARİHİN DOĞRU YANINDA DURMA ZAMANI"

Günel açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Anayasaya, milli iradeye, hukuka, siyasi teamüllere aykırı bir şekilde siyasi saikle, yerel mahkemece verilen 'mutlak butlan' kararı ile halk iradesine dayanan kurultaylar iptal edilmiş, eski genel başkan ve yönetim partinin başına atanmıştır. Partim CHP, elbirliği ve işbirliği içinde işgal edilmiştir. CHP'de siyasi faaliyetimi yürütmemin nedeni; partimin Cumhuriyet'in temel ilkeleri olan demokrasi, hukuk devletine olan inancı ve tüzük dahil geleneksel prensipleridir. Pek tabii ki, bu prensiplere sadık temsilcileridir.

Geldiğimiz süreçte inandığım tüm bu değerlere aykırı tutum içinde partim dizayn edilmeye, iktidar iddiasından vazgeçmeye zorlanmış, mutlak butlan kararı ile gelen yönetimler de bu dizayn çabalarının işbirlikçisi, ortağı olmuşlardır. Bu işgal sona ermedikçe, baba ocağı diye ifade ettiğimiz CHP'de siyaset yapma olanağı kalmamıştır. Dahası, parti içinde mücadele ederek kaybedilecek zaman da yoktur. Cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti ideali ve mücadelesinin kaybedecek zamanı da yoktur. Tarih doğru yanında durma zamanıdır. Bu nedenle CHP'den istifa ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'den istifa etti - Son Dakika

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