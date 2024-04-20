Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı

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(ANKARA) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Ankara'da düzenlenen 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'na' katıldı. Başkan Ömer Günel, çalıştay öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri ve diğer CHP'li belediye başkanları ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Ankara'daki genel merkezinde düzenlediği Yerel Yönetimler Çalıştayı başladı. İl ve ilçe belediye başkanları ile parti yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştaya, Başkan Ömer Günel de katıldı.

Başkan Ömer Günel, çalıştaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li diğer belediye başkanları ve il yöneticileriyle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ata'nın huzuruna çıktı.