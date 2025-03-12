Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Ziyaret - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Ziyaret

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek, Kuşadası'nda devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

12.03.2025 09:48  Güncelleme: 09:55
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(ANKARA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ziyaret eden Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda devam eden ve tamamlanan projeler ile yapılması planlanan yeni çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Aydın Milletvekilimiz Sayın Bülent Tezcan ile birlikte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i meclisteki makamında ziyaret ettik. Genel Başkanımıza Kuşadası'nda devam eden, tamamlanan projelerimiz ve yeni çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Sayın Genel Başkanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Ziyaret - Son Dakika

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