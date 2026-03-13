İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Dahil 6 Şüpheli Hakkında Gözaltı İşlemi Gerçekleştirilmiştir

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Aydın, İzmir ve Antalya'da yapıldığı, Günel dışında Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 kişiyle ilgili işlemlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturmanın "rüşvet" ve "irtikap" iddiasıyla yürütüldüğü belirtildi. Başsavcılık açıklaması şöyle:

Aydın, İzmir ve Antalya'da gözaltı

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan 2025/186146 soruşturma numaralı dosya kapsamında; Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış,"

yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli hakkında 13 Mart 2026 tarihinde Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir"