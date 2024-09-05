Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tepe Sokak ve civarındaki altyapı sorunlarına yanıt verdi - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tepe Sokak ve civarındaki altyapı sorunlarına yanıt verdi

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tepe Sokak ve civarında yaşanan altyapı sorunlarına ilişkin eleştirilere yanıt vererek, kentsel dönüşüm çalışmalarının Tepe Sokak'a odaklandığını belirtti.

05.09.2024 16:34  Güncelleme: 18:10
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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tepe Sokak ve civarında yaşanan altyapı sorunlarına ilişkin eleştirilere, "O bölgelerde plansız yapılaşmaya, gecekondulara izin veren ben değilim. Kentsel dönüşümle ilgili yaptığımız çalışmaların odağında da Tepe Sokak var" yanıtını verdi.

Başkan Günel, Kuşadası Belediye Meclisi eylül ayı toplantısının ikinci oturumunun sonunda İYİ Parti grubu adına gündem dışı söz alan Meclis üyesi Hasan Göçmen'in Tepe Sokak ve civarında yaşanan altyapı sorunlarına ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. Görevde oldukları 2019 yılından bu yana Kuşadası'nın 23 mahallesine de eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını söyleyen Günel, "Bizim yönetim tarzımızda kesinlikle bir ayrımcılık yok, hiç de olmadı" dedi.

Tepe Sokak'ta yaşanan sorunun gecekondulaşmadan kaynaklanan 60 yıllık konu olduğunun altını çizen Günel, "O bölgelerde plansız yapılaşmaya, gecekondulara izin veren ben değilim. O mahallelerde doğup büyümüş 3 belediye başkanı geldi bu kente. Bir teki bile bir çivi dahi çakmadı, bir taş koymadı. Bezirgan Sokak da dahil olmak üzere o bölgeyi yapan benim. Geriye sadece Aslanlar Caddesi kaldı. Kıbrıs Caddesi'nin 50 yıllık altyapı sorununu yine biz çözüme kavuşturduk. Şimdi Bezirgan Sokak'tan Tepe Sokak'a kadar olan alanı da yapacağız. Tepe Sokak'ın çok ciddi bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel dönüşümle ilgili yaptığımız çalışmaların odağında da Tepe Sokak var" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tepe Sokak ve civarındaki altyapı sorunlarına yanıt verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tepe Sokak ve civarındaki altyapı sorunlarına yanıt verdi - Son Dakika

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