Kuşadası Belediyesi 5 Yılda 218 Kilometre Yol Yaptı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi 5 Yılda 218 Kilometre Yol Yaptı

Kuşadası Belediyesi 5 Yılda 218 Kilometre Yol Yaptı

Kuşadası Belediyesi, 5 yılda 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla kente 218 kilometre yeni yol kazandırdı. Yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

13.05.2024 17:55  Güncelleme: 19:16
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(AYDIN) - 5 yılda 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla kente 218 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, farklı mahallelerde parke, asfalt ve sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Yoğun mesai yapan Acil Müdahale Birimi aracılığıyla da tamirat ve tadilat çalışmaları tamamlanıyor.

KADINLAR DENİZİ SEZONU YENİ YOLLARLA KARŞILAYACAK

Kuşadası Belediyesi tarafından son 1 buçuk ay içerisinde yürütülen yol yapım çalışmalarının önemli adreslerinden birisi kentin turistik merkezlerinden Kadınlar Denizi Mahallesi oldu. Başkan Ömer Günel'in 2019-2024 yıllarını kapsayan görev süresi içerisinde 68 milyon 173 bin TL'lik yatırımla, 107 bin 915 metrekarelik alanda sürdürülen çalışmalarla 18 kilometre yeni yola kavuşan Kadınlar Denizi Mahallesi, 4 bin 120 metrekare daha yeni yol kazandı.

Kasım Yaman 1. Sokak'ta 3 bin 350 metrekarelik alanda kilit parke döşeme çalışmalarını tamamlayan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolu hizmete açtı. 2692 Sokak'ta yürütülen çalışma kapsamında ise 770 metrekare kilit parke döşendi.

SOĞUCAK'IN YOLLARI YENİLENİYOR

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmalarının bir diğer adresi ise son 5 yılda yapılan 36 milyon 375 bin TL yatırımla 14 kilometre yeni yol kazandırılan Soğucak Mahallesi oldu. Soğucak Mahallesi'nde bulunan 1447'nci Sokak'taki yaklaşık bin metrekarelik alanda kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlayan ekipler, 1407'nci ve 4774'üncü sokaklarda da kilit parke çalışmasına başladı.

KARAOVA MAHALLESİ'NE KONFORLU YOLLAR

Yol yapım çalışmaları kapsamında son 1 buçuk ayda Karaova Mahallesi de 13 bin 300 metrekare sıcak asfaltla buluştu. Karaova Mahallesi'nde bulunan Reşat Nuri Güntekin İlkokulu yolu ile Nazilli Pazarı yolunda yürütülen sıcak asfalt çalışması kısa süre içerisinde tamamlandı. Değirmendere Mahallesi 835 Sokak'a 810 metrekare kilit parke döşenirken Türkmen Mahallesi Sümbül Sokak 2 bin 600 metrekare, Oğuz Kaan Caddesi ise bin metrekare kilit parke yola kavuştu.

SORUNLARA ANINDA ÇÖZÜM

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla çalışan ve kurulduğu 2021 yılından bu yana 8 binin üzerinde acil talebi çözüme kavuşturan 'Acil Müdahale Koordinatörlüğü' ise mesaisini sürdürüyor. Doğal gaz yatırımlarının hız kazanması ile mesai yükü artan Acil Müdahale ekipleri, başta ENERYA ve AYDEM olmak üzere altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmaların ardından yol ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmaları anında gideriyor.

Kaynak: ANKA

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