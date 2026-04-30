Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Demirtaş'tan Kırsal Mahallere Ziyaret

30.04.2026 17:10  Güncelleme: 17:33
(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Yeniköy, Çınar ve Kirazlı mahallelerini kapsayan ziyaret programında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Başkan Vekili Demirtaş, kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Yeniköy, Çınar ve Kirazlı mahallelerini ziyaret eden Demirtaş'a Fen İşleri Müdürü Engin Okay, belediye meclis üyeleri Hasan Göçmen, Nilüfer Tektaş Cevahir, Eda Yurtcan ve Nihal Akgün'ün yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü birim amirleri, Güvercin Masa ekipleri ile CHP ilçe yönetimi eşlik etti. Heyet, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

"Vatandaşla konuşarak hizmetleri sürdüreceğiz"

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Demirtaş, Kuşadası'nın merkezinden en uzak kırsal noktasına kadar her bölgenin eşit öneme sahip olduğunu vurguladı. Demirtaş, "Başkanımız Ömer Günel'in, hizmet makamda değil sahada olur anlayışıyla emanet aldığımız görevi yine aynı anlayışla yerine getirmek hem Başkanımız Ömer Günel'e borcumuz hem de vatandaşımıza olan sözümüzdür. Bizler de bu doğrultuda Kuşadası'nın her bir noktasına ayak basarak, her vatandaşla konuşarak bu hizmetleri sürdüreceğiz" dedi.

Yeniköy'den başlayarak Çınar ve Kirazlı mahallelerinde devam eden ziyaretlerde Demirtaş ve beraberindeki heyet, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

