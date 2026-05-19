Kuşadası'nda kadınlara satış desteği

19.05.2026 09:37  Güncelleme: 10:22
(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, kadınların ürettikleri ürünleri satışa sunarak gelir elde etmeleri amacıyla kentin farklı noktalarına kurulan stant ve satış alanlarında incelemelerde bulundu.

Kuşadası Belediyesi, kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Demirtaş, kadınların ürettikleri el emeği ürünlerin satışa sunulacağı stant ve alanlarda incelemelerde bulundu. Demirtaş'ın saha çalışmasında belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

İlk olarak Kasım Yaman Arkeo Park'a giden Demirtaş, buraya yerleştirilen ve kısa süre açılacak tezgahlarla ilgili Zabıta Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Demirtaş, daha sonra Atatürk Meydanı'nda diğer stantların kurulacağı yerleri inceledi.

Yeni turizm sezonunda hizmet verecek stantlarda takı, tekstil, ev eşyası, aksesuar ve hediyelik ürünler satışa sunulacak. Projeyle kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK POLİTİKALARINI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Başkan Ömer Günel'in sosyal belediyecilik politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirten Demirtaş, "Öncelikle Başkanımız Ömer Günel, emeğin en yüce değer olduğuna inan biri. Kadınların üretime katılıp, ekonomik hayatın içerisinde olmalarına da çok büyük önem ve değer veriyor. Biz de sosyal belediyecilikten taviz vermeden Başkanımız Ömer Günel'in kadınlar için yaşama geçirdiği projeleri sonuna kadar sürdüreceğiz. Kuşadası Belediyesi, her zaman üreten emekçi kadınların yanında olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

