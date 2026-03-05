Kuşadası Belediyesi, Ramazan Bayramı Öncesi Kent Estetiğini Güçlendiriyor

(AYDIN) – Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki refüjlerde bakım, onarım ve kuru peyzaj çalışmalarına hız verdi.

Kuşadası Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent estetiğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki refüjlerde yapılan kapsamlı bakım ve düzenleme çalışmaları yoğunlaştı.

Çalışmalar doğrultusunda refüjlerdeki otlar biçildi, çırpma işlemleri yapıldı. Ayrıca, refüjlerde kuru peyzaj çalışması gerçekleştirilirken bitki ve çiçeklerin bulunduğu alanlar da düzenlendi.

Yetkililer, bayram süresince Kuşadalılar ile kente gelecek ziyaretçilerin daha temiz ve bakımlı bir kent ortamında zaman geçirebilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.