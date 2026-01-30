Kuşadası Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" Ziyaretlerine Devam Ediyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2026'da da ilçede yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla gerçekleştiren 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretlerine devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi, ilçenin en yeni sakinlerini ziyaret etmeye devam ediyor.

2025 yılında 339 bebeği ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2026'nın ilk ayında 26 aileye 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretinde bulundu. Ekipler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in selamlarını ileterek, 5'li zıbın takımı, battaniye, ıslak mendil, bebek bezi, ateş ölçer, tırnak makası, bebek şampuanı ve kadınlar için hijyenik ped gibi doğumdan sonra ihtiyaç duyulan temel eşyaların bulunduğu çantaları ebeveynlere hediye etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ebeveynler ise Günel'e teşekkürlerini iletti.