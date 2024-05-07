Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nden Ücretsiz Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadın, çocuk ve gençlerin yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlar için ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda hizmet veren Kadın Danışma Merkezi'nde iki uzman psikolog ile bir psikolojik danışman görev yapıyor. Fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddet türlerine maruz kalan kadın, çocuk ve gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan merkez, randevu ile çalışıyor. 2019'dan beri 5 binin üzerinde kişiye ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan merkez, talep edilmesi ya da ihtiyaç duyulması halinde aile danışmanlığı hizmeti de veriyor.

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde, özel ve kamusal alanda şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınlara psikolojik destek sağlanırken, çocuk ve gençlere ise yaşadıkları duygu-durum bozukluğu, panik atak gibi sorunlarla nasıl başa çıkabilecekleri ve eğitim yaşamlarında nasıl daha başarılı olabileceklerine ilişkin rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.