Kuşadası\'na Yeni Spor ve Kültür Merkezi

Güncel

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından ilçenin kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak için eski toprak saha olarak bilinen alanda projelendirilen 'Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapımına başlandı. Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek projenin konumu ve imkanları ile fark yaratması hedefleniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından ilçeye değer ve kalite katmak için geliştirilen vizyon projelerden Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin inşasına başlandı. Yapım çalışmaları Başkan Ömer Günel'in bir diğer önemli projesi olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile eş zamanlı olarak devam edecek proje, ilçenin kapalı etkinlik alanı sorununu çözüme kavuşturacak. Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi'nin yanında yer alan eski toprak sahada yükselecek merkez, barındırdığı yeşil alan ve rekreasyon alanı ile de ilçe merkezine önemli bir sosyal canlılık getirecek.

Merkez, toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. Yüzde elliden fazlası yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak projelendirilen merkez, ev sahipliği yapacağı tiyatro ve etkinlik salonunun yanı sıra engelsiz yaşam merkezi, spor alanı ve sosyal donatı alanı da bulunduracak. Merkez, otoparkı ile de otopark sorununu hafifletecek.

"Kuşadası'nda hizmet çağı yaşanmaya devam edecek"

Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizi daha da güzelleştirmek ve modern bir turizm kenti haline getirmek için ekip arkadaşlarımla birlikte ikinci hizmet dönemimizde de durmadan çalışıyoruz. En önemli projelerimizden biri olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin yapımı hızla sürüyor. Şimdi de Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin inşasına başladık. Mümkün olan en kısa sürede tamamlayacak olduğumuz proje ile kentimize çok önemli bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Kuşadalı hemşehrilerimin uzun yıllardır beklediği ve farklı belediye başkanları tarafından projelendirilip kamuoyu ile paylaşıldığı halde bir türlü yaşama geçirilemeyen toprak saha projesini kentle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşadası'nda hizmet çağı yaşanmaya devam edecek" diye konuştu.