Kuşadası'nda Çocuk Parkları Yaza Hazırlanıyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle sahil bandında yer alan parklardaki çocuk oyun gruplarında bakım çalışması başlattı.

Modern bir turizm kenti oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi; yol yenileme, tadilat ve tamirat faaliyetleri ile yabani ot temizliği gibi uygulamalarla kent estetiğini iyileştirmeye devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra çocukları da unutmayan ekipler, havanın ısınmasıyla birlikte parkları yeni sezona hazırlıyor. Bu kapsamda çocuk oyun alanlarında bakım, onarım ve boyama işlemleri gerçekleştirilerek, çocukların daha temiz ve güvenli ortamlarda vakit geçirmesi amaçlanıyor. Çalışmaların ilk etabı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bulunan çocuk oyun parkında başlatıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelindeki hasar görmüş oyun gruplarını kısa sürede yenileyerek yeniden kullanıma sunması planlanıyor.