Kuşadası'nda Çocuk Parkları Yaza Hazırlanıyor - Son Dakika
Kuşadası'nda Çocuk Parkları Yaza Hazırlanıyor

17.04.2026 15:07  Güncelleme: 16:02
Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımını başlatarak, parkları yeni sezona hazırlıyor. İlk etapta İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndaki oyun parkında çalışmalara başlandı.

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle sahil bandında yer alan parklardaki çocuk oyun gruplarında bakım çalışması başlattı.

Modern bir turizm kenti oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi; yol yenileme, tadilat ve tamirat faaliyetleri ile yabani ot temizliği gibi uygulamalarla kent estetiğini iyileştirmeye devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra çocukları da unutmayan ekipler, havanın ısınmasıyla birlikte parkları yeni sezona hazırlıyor. Bu kapsamda çocuk oyun alanlarında bakım, onarım ve boyama işlemleri gerçekleştirilerek, çocukların daha temiz ve güvenli ortamlarda vakit geçirmesi amaçlanıyor. Çalışmaların ilk etabı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bulunan çocuk oyun parkında başlatıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelindeki hasar görmüş oyun gruplarını kısa sürede yenileyerek yeniden kullanıma sunması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Çocuk Parkları Yaza Hazırlanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuşadası'nda Çocuk Parkları Yaza Hazırlanıyor - Son Dakika
