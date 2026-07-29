Kuşadası Belediyesi'nden çocuklara ücretsiz beslenme danışmanlığı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden çocuklara ücretsiz beslenme danışmanlığı

Kuşadası Belediyesi\'nden çocuklara ücretsiz beslenme danışmanlığı
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla Tenis Kulübü'nde spor yapan çocuklara yönelik ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti gerçekleştirdi.

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla Tenis Kulübü'nde spor yapan çocuklara yönelik ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti gerçekleştirdi.

Sosyal belediyecilik hizmetleri arasında yer alan Beslenme ve Diyetetik Danışmanlığı, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi hedefiyle çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Uzman Diyetisyeni Aysen Arıcan, Kuşadası Belediyesi Tenis Kulübü'nde spor yapan çocuklara yönelik bireysel beslenme danışmanlığı gerçekleştirdi. Çocukların büyüme ve gelişme süreçlerinin sağlıklı ilerlemesi amacıyla düzenlenen danışmanlık hizmetinde hem minik sporcular hem de aileleri bilinçlendirildi. Program boyunca çocukların boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri değerlendirilirken; yaşlarına, gelişim düzeylerine ve yaptıkları sporun yoğunluğuna uygun beslenme programları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

BESLENME ALIŞKANLIĞININ ÖNEMİ ANLATILDI

Sağlıklı beslenmenin yalnızca fiziksel gelişim için değil, zihinsel performans, bağışıklık sistemi ve sportif başarı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Aysen Arıcan, ailelerin çocukların günlük beslenme alışkanlıklarında dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı. Özellikle gelişim çağındaki çocuklarda doğru beslenme alışkanlıklarının erken yaşlarda kazanılmasının yaşam boyu sağlıklı bir hayatın temelini oluşturduğunu belirten Arıcan, düzenli spor yapan çocukların enerji ve besin ihtiyaçlarının kişiye özel planlanması gerektiğini vurguladı. Ailelerin yönelttiği sorular da bire bir yanıtlanırken, çocukların gelişim süreçlerinin yakından takip edilmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

Çocuklarının sağlıklı gelişimlerini uzman desteğiyle takip edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden veliler, hizmeti hayata geçiren Başkan Ömer Günel'e ve Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nden çocuklara ücretsiz beslenme danışmanlığı - Son Dakika

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