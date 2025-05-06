Kuşadası Belediyesi'nden Kısmet Otel'e İsim Verme Kararı

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Meclisi'nde, Kuşadası Kısmet Otel'in isminin, otelin bulunduğu Türkmen Mahallesi 1021 Sokak'a verilmesi kararı alındı. Belediye Başkanı Günel, Kısmet Otel'in ilçe turizmi için taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Kuşadası Belediyesi olarak Kısmet Otel'in bulunduğu bölgeye ilişkin en ufak bir imar planı değişikliği yapmadık. Bundan 40 yıl önce verilen imar doğrultusunda çalışmalar sürüyor" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı, Güzelçamlı Düğün Salonu'nda yapıldı. Başkan Günel yönetiminde gerçekleşen toplantıda müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıda, Kuşadası Belediyesi tarafından İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi ve Kuşadası Belediyesi Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi'nde sivil toplum örgütleriyle yapılacak iş birlikleri ile ilgili protokol yapma kararı alındı.

Belediye Meclisi, ilçe sakinlerine ileri teknoloji eğitimi vererek toplumun dijital dönüşümüne katkı sunmak amacıyla Kadınlar Denizi Mahallesi'nde hizmet veren İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi ile ilgili olarak Habitat Derneği ile yapılan iş birliğinin devam edebilmesi için Günel'e protokol yapma yetkisi verdi.

Toplantıda ayrıca ilçe ve civarda yaşayan otizmli bireyler ile ailelerine destek sunmak amacıyla Yavansu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kuşadası Belediyesi Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi'nin, Kuşadası Otizm Derneği ile iş birliği içerisinde faaliyet göstermesi kararı alındı. Konu ile ilgili Kuşadası Otizm Derneği ile protokol imzalamak üzere Günel'e yetki verildi.

Yeni kardeş şehir Macaristan olacak

Belediye Meclisi, kardeş şehir olarak kabul edilen Macaristan'ın Kecskemet kentinde düzenlenecek kardeş şehir protokolü imza törenine katılım kararı aldı.

Toplantıda, 1960'lı yıllarda Türkiye'nin ilk lüks otellerinden biri olarak kapısını açan ve yıllar boyunca dünyaca ünlü pek çok önemli konuğu ağırlayan Kuşadası Kısmet Otel'in isminin, otelin bulunduğu Türkmen Mahallesi 1021 Sokak'a verilmesi kararı alındı. Maddenin görüşülmesi sırasında konuşan Günel, Kısmet Otel'in Kuşadası turizmi için taşıdığı öneme işaret ederek, "Kuşadası Belediyesi olarak Kısmet Otel'in bulunduğu bölgeye ilişkin en ufak bir imar planı değişikliği yapmadık. Böyle bir şey gündeme dahi gelmedi. Bundan 40 yıl önce verilen imar doğrultusunda çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Mesire alanı özelliğini koruyabilmesi için Zeus'u aldık"

Yürütülen çalışmalar ve sürdürülen diyaloglar ile kentin beş yıldızlı marka oteller için cazibe merkezi haline geldiğini belirten Günel, Kuşadası'na beş yeni marka otelin yatırım yapma kararı aldığını söyledi. "Bu bir turizm politikasıdır" diyen Günel, Kuşadası'nın doğal güzelliklerinin zarar görmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Günel, "Kemerönü mevkisinin bize tahsisi için mücadele ediyoruz. Bahçecik Boğazı iç in uğraşıyoruz. Mesire alanı özelliğini koruyabilmesi için Zeus'u aldık" diye konuştu.