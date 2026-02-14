Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri, Vatandaşlara Karanfil Dağıttı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "sevgi" temasıyla özel olarak hazırlanan çöp toplama aracıyla vatandaşlara karanfil dağıttı.

Kuşadası Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sevgi temasıyla süslenen çöp toplama aracıyla sokaklara çıkarak vatandaşlara karanfil dağıttı. Etkinliğin başlangıç noktası Kısmet Otel Kavşağı oldu. Buradan hareket eden ekipler, sahil şeridi boyunca ve kent merkezinde karanfil dağıtarak vatandaşların Sevgililer Günü'nü kutladı.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve esnaf, "Böyle farklı bir yaklaşımla Sevgililer Günü'nde çiçek alıyor olmak bizleri çok mutlu etti" sözleriyle duygularını dile getirdi. Vatandaşlar ayrıca, bu anlamlı organizasyon için Belediye Başkanı Ömer Günel ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. Kuşadası Belediyesi, bu özel günde hem çevre temizliğine dikkat çekti hem de dayanışma mesajı verdi.