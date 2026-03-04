Kuşadası Belediyesi, "Sosis" İsimli Yavru Köpeği Sıcak Yuvasına Kavuşturdu - Son Dakika
04.03.2026 15:42  Güncelleme: 16:32
Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 'Satın alma, sahiplen' projesi kapsamında 4 aylık köpek Sosis'i yeni sahibi Duygu Deniz'e teslim etti. Deniz, büyük bir mutlulukla Sosis’in kendilerini seçtiğini ifade ederek, belediyeye teşekkür etti.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, "Satın alma, sahiplen" projesi kapsamında "Sosis" ismi verilen 4 aylık köpeği sıcak yuvasına kavuşturdu. Sosis'i sahiplenen Duygu Deniz, "Merkeze geldiğimiz andan itibaren peşimizden hiç ayrılmadı. Aslında biz onu değil, o bizi seçti. Çok mutluyuz" dedi.

Hayvan dostu projeleriyle adından söz ettiren Kuşadası Belediyesi, sahipsiz can dostların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Can dostların yalnızca bakım ve tedavi süreçleriyle değil, aynı zamanda sevgi dolu ve kalıcı yuvalara kavuşmalarıyla da yakından ilgilenen Kuşadası Belediyesi bünyesinde hizmet veren Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, son olarak Başkan Ömer Günel'in yaşama geçirdiği "Satın alma, sahiplen" projesi kapsamında "Sosis" ismi verilen 4 aylık köpeği yeni ailesine kavuşturdu.

Çipleme işlemlerinin ardından yavru köpek, yeni sahibi Duygu Deniz'e teslim edildi. Deniz, yaşadığı mutluluğu, şu sözlerle anlattı:

"Daha önce bakmış olduğumuz köpeğimiz hayatını kaybettikten sonra büyük bir üzüntü yaşadık. Sonrasında tekrardan bir cana aile olabileceğimizi düşünerek hiç tereddüt etmeden buraya geldik. Merkeze geldiğimizde biz sosisi değil o bizi seçti. Geldiğimiz andan itibaren peşimizi hiç bırakmadı ve bizi ailesi olarak gördü. Şimdi mutlu bir şekilde evimize gidiyoruz. Böyle bir iyilik fırsatını bize sunan, sosis ile tanışmamıza vesile olan Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ve bu imkanları sokak hayvanları için seferber eden Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
