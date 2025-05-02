Kuşadası Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pera Kültür, Düğün ve Organizasyon Merkezi'nde bir araya gelerek, ilçe nüsufunun artacağı yaz sezonu öncesi genel değerlendirme toplantısı yaptı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı'nın da katıldığı Temizlik İşleri Müdürlüğü genel değerlendirme toplantısında, ilçe sakinleri ile ilçeyi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlere daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir yaşam alanı sunmak için hazırlanan stratejik plan ele alındı.

Toplantıda ayrıca çöp ve atıkları toplamak için oluşturulan yeni rotalar, mevcut araç ve ekipmanlar ile personel durumunun analizi yapıldı. Vektörel mücadelede uygulanacak yeni yöntemlerin de konuşulduğu toplantı sonunda, ekiplerin turizm sezonuna hazır olduğu vurgulandı.

Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrakçı, Kuşadası için en kaliteli hizmeti üretmek amacıyla kesintisiz çalıştıklarını belirterek, "Başkanımız Ömer Günel tarafından bir süre önce 'kent hijyeni seferberliği' başlatıldı. Biz de bu doğrultuda yeni bir stratejik plan oluşturduk. Kuşadası'nın özellikle yaz sezonunda nüfusu 1 milyona kadar çıkıyor. Bu da daha fazla çöp ve atığın çıkması anlamına geliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak Türkiye'nin turizm başkenti olan Kuşadası'nı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturmak için mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz" diye konuştu.