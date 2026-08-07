Kuşadası Belediyesi'ne "rüşvet ve irtikap" operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'ne "rüşvet ve irtikap" operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası Belediyesi\'ne "rüşvet ve irtikap" operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı
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Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı; firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(AYDIN) – Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet ve irtikap" soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 15'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer alan hesap hareketleri birlikte değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda "soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin makul şüphe oluştuğu" kaydedildi.

Bu kapsamda aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, eski Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, firma sahipleri, mimar ve teknikerlerin bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, Aydın ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Antalya, Güncel, Aydın, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'ne 'rüşvet ve irtikap' operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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