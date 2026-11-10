Kuşadası Belediyesi personeli Atatürk\'ü vefatının 88. yılında törenle andı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi personeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yılında Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde düzenlenen törenle andı.

Belediye personelinin katıldığı tören; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına yapılan saygı duruşuyla başladı, ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, sanat tarihi uzmanı Ersin Serçek'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla tamamlandı.

Konuşmasında; Ulu Önder Atatürk'ün Türk Milleti'nin bağımsızlığı ve geleceği için verdiği mücadeleye dikkati çeken Serçek, " 10 Kasım, sadece bir matem günü değildir. Atatürk'ün fikirlerini anlamak, ideallerini kavramak ve onun gösterdiği yolda azimle yürümek demek olan, bir yeniden idrak günüdür." dedi. Atatürk'ün akla, bilime ve çağdaşlaşmaya verdiği önemin gelecek nesillere aktarılması gerektiğine de işaret eden Serçek, Cumhuriyet'in korunması ve yaşatılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.