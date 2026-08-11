Kuşadası soruşturmasında 14 kişi tutuklandı

(İSTANBUL) Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 kişiden 14'ü hakkında tutuklama kararı verildi.

4 gün önce Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, bazı firma sahipleri, mimar ve teknikerlerin bulunduğu 22 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 17 kişi hakkında sulh ceza hakimliğince verilen karar açıklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Şebnem Kars Şenol l'un da arasında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Biri ev hapsi şeklinde olmak üzere 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.