Kuşadası CHP Heyetinden Tutuklu Belediye Başkanı Günel'e Destek

(AYDIN) - Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e destek olmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti ve vatandaşlar, Kuşadası El Heykeli önünde bir araya geldi. Adalet ve dayanışma vurgusu yapılan toplantıda, Günel'in tutukluluğu "siyasi tutsaklık" olarak nitelendirildi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günal'e destek amacıyla basın açıklaması düzenlendi. El Heykeli önündeki açıklamaya; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP İl, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları ile Ömer Günel'in eşi Duygu Günel ve oğlu Ada Günel katıldı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yaptığı konuşmada yaşanan hukuksuzluklara dikkati çekerek, "Silivri'de Ömer Günel ile görüştüm; direnci ve morali en üst seviyede. O orada tutsak değil, geleceği kurma çabasında olan kurumsal kimliğimizi savunuyor. Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'ndan Efeler'deki Nevzat Biçer salonuna kadar kurulan tüm kumpasların arkasında 'Sarı Bina'daki zat vardır. Halkı satanların korkusu büyüktür. CHP iktidarında bu kumpasları kuranlar mutlaka yargılanacaktır. Yüreği olan varsa yargıyla değil, sokağa çıkarak halkın karşısına gelsin" diye konuştu.

"Dayanışma ruhu, Silivri'deki arkadaşlarımıza güç vermeye devam ediyor"

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek de 13 Mart'tan bu yana devam eden süreci "siyasi bir tutsaklık" olarak nitelendirdi. Gürbilek, "Belediye Başkanımız Ömer Günel'in haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri'ye gönderilişinin 35'inci günündeyiz. Aynı gün yönetim kurulu üyemiz Ferdi Zenginoğlu ve bürokratımız Burak Gündeş de tutsak alındılar. Bu arkadaşlarımızın tek suçu vatanlarını sevmek ve laik sosyal hukuk devletini savunmaktır. İnanıyoruz ki hepsi dimdik dışarı çıkacak; bugünün kumpasçıları ise bir gün sanık koltuğuna oturacaktır. Bu dayanışma ruhu, Silivri'deki arkadaşlarımıza güç vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Başkanım, sen rahat ol, her an aramızdasın"

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı de örgütün sarsılmaz bir bütünlük içinde olduğunu belirterek, "Ömer Başkanımızın aramızdan ayrılışı 35 gün oldu, bu bizim için çok uzun bir süre. Kendisi bana 'İl başkanım, büyükşehir grubunu sağlam tutun' demişti. Sağlam tuttuk ve komisyon seçimlerini CHP olarak kazandık; o kumpası yıktık. 'Bir Ömer Günel giderse bu örgüt yıkılır' diyenlere sesleniyorum: Hayır, hepimiz birer Ömer Günel'iz. Başkanım, sen rahat ol, her an aramızdasın" dedi.

Etkinlikte, Ömer Günel'in gönderdiği mektup eşi Duygu Günel tarafından okundu. Günel'in mektubunda Kuşadası halkına selam ve dayanışma mesajı yer aldı.