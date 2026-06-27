Kuşadası Eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kuşadası Eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu Hayatını Kaybetti

Kuşadası Eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu Hayatını Kaybetti
27.06.2026 22:10
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Engin Berberoğlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AYDIN Kuşadası'nın eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören eski Kuşadası Belediye Başkanı Engin Berberoğlu, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İlçede iki dönem belediye başkanlığı yapan Berberoğlu'nun vefat haberi, başta yakınları olmak üzere Kuşadası'nda üzüntüyle karşılandı. Berberoğlu'nun cenazesinin, pazartesi günü Hanım Cami'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Adalızade Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kuşadası, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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