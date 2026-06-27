Kuşadası Eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu Hayatını Kaybetti

AYDIN Kuşadası 'nın eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören eski Kuşadası Belediye Başkanı Engin Berberoğlu, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İlçede iki dönem belediye başkanlığı yapan Berberoğlu'nun vefat haberi, başta yakınları olmak üzere Kuşadası'nda üzüntüyle karşılandı. Berberoğlu'nun cenazesinin, pazartesi günü Hanım Cami'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Adalızade Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.