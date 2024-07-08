Kuşadası Güvercinada Dinletileri'nde Dana Al Fardan performansı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından düzenlenen Güvercinada Dinletileri, Katarlı sanatçı Dana Al Fardan'ı ağırladı.

Kuşadası Belediyesi ve KUSAV tarafından Tarihi Kervansaray'da düzenlenen Güvercinada Dinletileri'nin ilk konuğu, çağdaş klasik müzik bestecisi, söz yazarı ve senfoni sanatçısı Dana Al Fardan oldu. Fardan'a, Katar Flarmoni Orkestrası sanatçıları Merve Bulun Kenet ve Lorena Monescu tarafından 2013 yılında kurulan Cinemoon Ensemble eşlik etti.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın ile çok sayıda davetlinin katıldığı konserde Dana Al Fardan ile Cinemoon Ensemble, sergiledikleri performans ile dinleyicilerden beğeni topladı. Son çalışması 'INDIGO' albümünden şarkılar seslendiren Dana Al Fardan, unutulmaz bir geceye imza attı.

Kuşadası Belediyesi'nin misafirperverliği için teşekkür eden Dana Al Fardan, " Türkiye'de ilk defa bulunuyorum ve ilk Türkiye konserimi de Kuşadası'nda veriyorum. Kuşadası tarihiyle, yemekleriyle, deniziyle ve insanlarıyla gerçekten eşsiz bir yer. Burada konser verdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Dünyanın birçok yerinde konser verdim fakat içtenlikle söyleyebilirim ki Kuşadası konser verdiğim en büyülü yer. Kuşadası Belediyesi'ne sizlerle buluşmama aracı olduğu ve bizleri burada çok güzel ağırladığı için teşekkür ediyorum" dedi.