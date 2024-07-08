Kuşadası Güvercinada Dinletileri'nde Dana Al Fardan performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası Güvercinada Dinletileri'nde Dana Al Fardan performansı

Geniş Video İzle

Kuşadası Belediyesi ve KUSAV tarafından düzenlenen Güvercinada Dinletileri'nde Katarlı sanatçı Dana Al Fardan, unutulmaz bir performans sergiledi. Konserde Fardan'a Cinemoon Ensemble eşlik etti.

08.07.2024 12:43  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından düzenlenen Güvercinada Dinletileri, Katarlı sanatçı Dana Al Fardan'ı ağırladı.

Kuşadası Belediyesi ve KUSAV tarafından Tarihi Kervansaray'da düzenlenen Güvercinada Dinletileri'nin ilk konuğu, çağdaş klasik müzik bestecisi, söz yazarı ve senfoni sanatçısı Dana Al Fardan oldu. Fardan'a, Katar Flarmoni Orkestrası sanatçıları Merve Bulun Kenet ve Lorena Monescu tarafından 2013 yılında kurulan Cinemoon Ensemble eşlik etti.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın ile çok sayıda davetlinin katıldığı konserde Dana Al Fardan ile Cinemoon Ensemble, sergiledikleri performans ile dinleyicilerden beğeni topladı. Son çalışması 'INDIGO' albümünden şarkılar seslendiren Dana Al Fardan, unutulmaz bir geceye imza attı.

Kuşadası Belediyesi'nin misafirperverliği için teşekkür eden Dana Al Fardan, " Türkiye'de ilk defa bulunuyorum ve ilk Türkiye konserimi de Kuşadası'nda veriyorum. Kuşadası tarihiyle, yemekleriyle, deniziyle ve insanlarıyla gerçekten eşsiz bir yer. Burada konser verdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Dünyanın birçok yerinde konser verdim fakat içtenlikle söyleyebilirim ki Kuşadası konser verdiğim en büyülü yer. Kuşadası Belediyesi'ne sizlerle buluşmama aracı olduğu ve bizleri burada çok güzel ağırladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Katar, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Güvercinada Dinletileri'nde Dana Al Fardan performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:31 Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 14:03:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Güvercinada Dinletileri'nde Dana Al Fardan performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement