Kuşadası İlçe Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kuşadası İlçe Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kuşadası İlçe Danışma Kurulu, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başkanlığında toplandı. Toplantıda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi'nin katkıları ve iş birliği çalışmaları ele alındı.

10.07.2024 16:19
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(AYDIN) - Kuşadası İlçe Danışma Kurulu, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başkanlığında toplandı. Toplantıya katılan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan, "Kentteki en büyük destekçilerimizden biri Başkan'ımız Ömer Günel ve Kuşadası Belediyesi. Bugüne kadar bize sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başkanlığında ADÜ Turizm Fakültesi'nde yapıldı. Toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yanı sıra kentte görev yapan idari ve mülki amirler ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının ilk bölümünde, Kaymakam İbrahim Keklik ve Başkan Günel'e ADÜ Turizm Fakültesi'nin bölümleri, öğrenci ve öğretim elemanı sayıları ve verilen eğitimler hakkında sunum yapıldı. Daha sonra ise ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan, turizm sektörü temsilcilerinden gelen soruları yanıtladı. Yetişmiş personel konusunda Kuşadası Belediyesi, ADÜ Turizm Fakültesi ve sektör arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği çalışmalarının da ele alındığı toplantıda, yaz sezonundan beklentiler de konuşuldu.

Başkan Günel'in bugüne kadar ADÜ Turizm Fakültesi'ne çok önemli katkılar sunduğunu belirten Prof. Dr. Özdoğan, şunları söyledi:

"Kuşadası Belediyesi tarafından akademik eğitim ve öğretim yılı boyunca öğrencilerimize ücretsiz akşam yemeği veriliyor. Ayrıca Kuşadası Belediyesi'nin İkram Aracı da sabahları fakültemize gelerek öğrencilerimize çorba ikramında bulunuyor. Yine Kuşadası Belediyesi fakültemizin peyzaj ve çevre düzenlemesi konusunda da bize çok yardımcı oluyor.  Kentteki en büyük destekçilerimizden biri Başkanımız Ömer Günel ve Kuşadası Belediyesi. Bugüne kadar bize sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyorum."

Günel ise "Üniversite eğitimi için kentimize gelen geleceğimizin teminatı olan genç arkadaşlarım bizler için büyük önem taşıyor. Onların yaşadığı ekonomik sorunları bir nebze olsun hafifletebiliyor ve yüzlerini gülümsetebiliyorsak ne mutlu bize. Biz her zaman öğrenci arkadaşlarımız ve ADÜ Turizm Fakültesi'nin yanındayız. Ayrıca Kuşadası Belediyesi olarak da fakültemiz ile iş birliği içerisinde düzenlenecek eğitimlere destek vererek öğrenci arkadaşlarımızın ufkunun gelişmesine yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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