Kuşadası'na Yeni Kent Meydanı Geliyor

(AYDIN) – Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yapımı son aşamaya gelen Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Projenin turizm sezonunda hizmete açılacağını belirten Günel, "Kuşadası ilk kez gerçek bir kent meydanına kavuşuyor" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı süren Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nde çalışmalar hız kazandı. Eski belediye binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından başlatılan projede; 600 araçlık otopark, drenaj sistemleri ve yağmur suyu hatları tamamlandı. Ekipler şu sıralar ticari ünitelerin mermer kaplamaları ve amfi tiyatro çalışmaları üzerinde yoğunlaşıyor.

"Merkezdeki trafik ve park sorunu çözülecek"

Şantiye ziyaretinde teknik ekipten bilgi alan Belediye Başkanı Ömer Günel, projenin Kuşadası'nın sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkı sunacağını vurguladı. Meydanın 20 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını ifade eden Günel, "Kuşadası'nın şimdiye kadar bir kent meydanı olmamıştı. Bu proje ile önemli bir eksikliği gideriyoruz. Meydanın altında bulunan 3 katlı, 600 araç kapasiteli otopark, şehir merkezindeki trafik ve park sorununa kalıcı çözüm üretecek" diye konuştu.

Belediye bütçesinden pay ayrılmadı

Projenin finansal modeli ve mülkiyet durumu hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Günel, belediyenin öz kaynaklarını koruduklarını belirtti. Günel, şunları söyledi:

"Kent Meydanı'nı üst devir hakkı yöntemiyle hayata geçirdiğimiz için belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadı. Ayrıca eski binada 108 dükkan bulunuyordu, yeni projede ise 38 nitelikli ticari ünite yer alıyor. Kuşadası Belediyesi, bu yeni ünitelerden eski döneme oranla yaklaşık 10 kat daha fazla gelir elde edecek. Mülkiyeti tamamen belediyemize ait olan bu eser, hemşehrilerimizin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek."

Turizm sezonunda açılması planlanan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi; etkinlik alanları, yeşil alanları ve ticari birimleri ile ilçenin yeni çekim merkezi olmayı hedefliyor.