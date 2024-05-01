Kuşadası'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Kuşadası'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Kuşadası'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında işçiler halaylar çekti. Kutlama programında dans gösterileri ve ikramlar da yapıldı.

01.05.2024 14:17  Güncelleme: 14:21
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(AYDIN) - Kuşadası'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Kuşadası Belediye Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen kutlama programında, işçiler davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti.

Kuşadası Belediyesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ana Hizmet Binası önünde kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü (KUŞADANS) tarafından sergilenen çeşitli dans gösterileri ve çekilen halaylar eşliğinde coşkuyla sürdü. Kutlama programına katılanlara tavuk ve pilav ikramında bulunuldu.

Kutlamanın açılışında konuşan Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, 1 Mayıs'ın mücadele ve dayanışma ruhuyla bugünlere kadar büyüyerek geldiğini belirterek, "İşçisi, kamu çalışanı, işsizi, emeklisi, aydını, sanatçısı, öğrencisi ile bugün 1 Mayıs alanlarını dolduracağız. Laikliğe, demokrasiye, eşitliğe, ifade özgürlüğüne, örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakkına sahip çıkmak için 1 Mayıs'larda hep alanlarda olacağız. Emeğin, alın terinin, işçi sınıfının birliğinden gelen gücümüzle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü kutluyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise şunları kaydetti:

"Öncelikle Başkan'ımız Ömer Günel'in hepinize saygı ve sevgilerini iletiyorum. İşçi ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs gibi önemli bir günde siz değerli mesai arkadaşlarımla olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Kuşadası Belediyesi olarak kentimize hizmet vermek için gerek sahada gerekse de idari birimlerde siz çalışanlarımız ile birlikte büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir üyesi bizim için eşit öneme ve değere sahip. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana kaynaklarımızı en doğru bir biçimde kullanarak sizlerin haklarını korumak, geliştirmek ve enflasyon karşısında ezdirmemek için çaba gösterdik. Geldiğimiz noktada artık taşların yerine oturduğunu, yaptığımız toplu sözleşmeleriyle çalışanlarımızın yüzünün gülmeye başladığını görmek bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Bu nedenle bugün burada büyük bir gönül rahatlığı ile sizlerle birlikte 1 Mayıs'ı bayram havasında kutluyoruz. Bu süreçte bizler, emeğin en yüce değer olduğunu unutmadan yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm mesai arkadaşlarımın 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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