Kuşadası'nda 18. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi Yapıldı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, bu yıl 18'inci kez düzenlenen Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Üç gün süren program, Aydın'da gerçekleştirilen en geniş katılımlı öğrenci kongresi oldu.

Kuşadası Belediyesi, Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongreye, 23 üniversiteden 700'ün üzerinde öğrencinin yanı sıra birçok akademisyen katıldı. Kuşadası'ndaki kongrede bir araya gelen geleceğin ziraat mühendisleri, tarım ve hayvancılık alanında yaptıkları sunumlar ile Türkiye ekonomisine yön verecek projelerini anlattı. Meslektaşları ile birlikte verimli vakit geçirdikleri için duydukları memnuniyeti dile getiren üniversiteliler, kongrenin bu yıl Kuşadası'nda düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Üç gün süren program, bugüne kadar Aydın'da gerçekleştiren en geniş katılımlı öğrenci kongresi oldu.

"Öğrencilerimiz kendilerini daha da geliştirme fırsatı buldu"

Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi'nin açılışında konuşan Zootekni Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Mert Utlu, "Buraya katılan her bir öğrencinin sunduğu proje, akademik anlamda çok önemli. Öğrencilerimiz bilgi birikimlerini ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak kendilerini daha da geliştirme fırsatı buldu" dedi.

"Kongre öğrencilerimiz için çok faydalı geçti"

Kongreye bu yıl rekor katılımın olduğunu belirten ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Profesör Doktor İbrahim Cemal ise "Öncelikle Kuşadası'nda 18'incisi düzenlenen kongremize katkılarından ve desteğinden dolayı Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ediyorum. Kongre öğrencilerimiz için çok faydalı geçti" diye konuştu.