Kuşadası'nda 2. Hamsi Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Kuşadası'nda 2. Hamsi Festivali Coşkusu

Kuşadası\'nda 2. Hamsi Festivali Coşkusu

Kuşadası'nda düzenlenen Karadeniz Günleri 2. Hamsi Festivali, yerel yiyecek ve kıyafetlerin satışına ev sahipliği yapıyor. Festivalde çeşitli sanatçılar sahne alırken, son günde 2 ton hamsi ücretsiz olarak dağıtılacak.

16.01.2025 18:00  Güncelleme: 18:50
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(AYDIN)- Kuşadası'nda Karadeniz Günleri 2. Hamsi Festivali başladı. Karadeniz yöresine ait birbirinden farklı yiyecek ve yöresel kıyafetlerin satışının yapıldığı etkinlik, 4 gün boyunca devam edecek. Festivalin son günü 2 ton hamsi pişirilip, ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kuşadası Belediyesi ve Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği iş birliği ile düzenlenen Kuşadası Karadeniz Günleri 2. Hamsi Festivali, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda başladı. Renkli görüntülere sahne olan festivalin ilk gününe vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Canlı DJ performansına da yer verilen programda, vatandaşlar Karadeniz yöresine ait şarkılar eşliğinde horon tepti. Vatandaşlar ayrıca Karadeniz ve farklı bir çok yöreye ait lezzetler ile yöresel kıyafetlerin satıldığı stantlardan da alışveriş yaptı.

19 Ocak pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlikte ünlü şarkıcı Resul Dindar gibi bir çok sanatçı sahne alacak. Ayrıca, festivalin son gününde saat 14.00'te alanda 2 ton hamsi pişirilerek vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edilecek.

Kaynak: ANKA

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