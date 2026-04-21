Kuşadası Belediyesi Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde Erken 23 Nisan Kutlaması

21.04.2026 17:37  Güncelleme: 18:10
Kuşadası Belediyesi, Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisleri'nde bulunan Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. 3-6 yaş arasındaki çocuklar, uzmanlar eşliğinde atölye çalışmaları yaparak eğlendi.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisleri bünyesinde ilçeye kazandırılan Anne- Baba Çocuk Merkezi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Etkinlikte çocuklar, okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde atölye çalışması yaparak oyunlar oynadı.

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine ve ebeveynlerin bilinçlenme sürecine katkıda bulunmak amacıyla ilçeye kazandırılan Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu erken yaşandı. Bu kapsamda 3-6 yaş arası çocuklar, okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde kendilerine verilen oyun hamurlarından dünya şekli oluşturup, üzerine çocuk figürleri ve Türk bayrakları yerleştirdi.

Daha sonra gerçekleştirilen sanat atölyesinde ise 23 Nisan ve Atatürk temalı kağıtları boyadı. Etkinlik, çocuk şarkıları eşliğinde miniklerin dans etmesiyle sona erdi.

Merkez, her hafta salı ve perşembe günleri 3-6 yaş arasındaki minikleri misafir ediyor. 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen atölyelerle çocuklar, akranlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Merkeze kayıt için başvurular, 444 71 14 numaralı Güvercin Masa aracılığıyla yapılıyor.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan, Güncel, Aydın, Çocuk, Baba, Son Dakika

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
İstanbul’da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor İstanbul'da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor

17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
