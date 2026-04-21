Kuşadası Belediyesi Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde Erken 23 Nisan Kutlaması

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisleri bünyesinde ilçeye kazandırılan Anne- Baba Çocuk Merkezi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Etkinlikte çocuklar, okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde atölye çalışması yaparak oyunlar oynadı.

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine ve ebeveynlerin bilinçlenme sürecine katkıda bulunmak amacıyla ilçeye kazandırılan Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu erken yaşandı. Bu kapsamda 3-6 yaş arası çocuklar, okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde kendilerine verilen oyun hamurlarından dünya şekli oluşturup, üzerine çocuk figürleri ve Türk bayrakları yerleştirdi.

Daha sonra gerçekleştirilen sanat atölyesinde ise 23 Nisan ve Atatürk temalı kağıtları boyadı. Etkinlik, çocuk şarkıları eşliğinde miniklerin dans etmesiyle sona erdi.

Merkez, her hafta salı ve perşembe günleri 3-6 yaş arasındaki minikleri misafir ediyor. 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen atölyelerle çocuklar, akranlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Merkeze kayıt için başvurular, 444 71 14 numaralı Güvercin Masa aracılığıyla yapılıyor.