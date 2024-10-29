Kuşadası\'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Etkinliği Düzenlendi

(AYDIN) - Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yüzme etkinliği düzenlendi.
Kuşadası Belediyesi ve Güvercinada Rotary Kulübü iş birliğiyle Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Geleneksel 29 Ekim Cumhuriyet'e Saygı" yüzme etkinliği yapıldı. Marina Plajı'nda yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yüzücüler kulaçlarını Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı onuruna attı.
İki etaptan oluşan 500 metrelik parkuru tamamlayan yüzücülere madalyalarını, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Emre Fazlılar ve Güvercinada Rotary Kulübü Başkanı Kerem Özyetkin taktı.
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