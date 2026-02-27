Kuşadası\'nda \'Ağlayan Gelin\' Çiçek Açtı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Batı Anadolu'ya özgü endemik bitki türü olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak adlandırılan 'Karya ters lalesi', çiçek açmaya başladı.

Batı Anadolu'ya özgü 'Karya ters lalesi', ilçenin Mağripoğlu Tepesi'nin kayalık yamaçlarında çiçek açtı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönülleri tarafından görüntülenen bitki, gece oluşan nemin sabah saatlerinde yaprak uçlarından damlacıklar halinde süzülmesi nedeniyle halk arasında 'ağlayan' gelin olarak adlandırılıyor. Daha çok mart ve mayıs ayları arasında çiçeklenen endemik tür, tek ve sarkık, çan biçimli sarı çiçeğiyle dikkat çekiyor.

'HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU'

Endemik türlerin korunmasının biyolojik çeşitliliğin devamlılığı açısından önem taşıdığına dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Maalesef Kuşadası'nın çevresini saran yeşil kuşak, her geçen yıl daralmakta ve yapılaşma doğal alanlara doğru genişlemekte. Bu nedenle zengin biyoçeşitlilik içerisinde hangi türlerin kaybedildiğini çoğu zaman fark edemiyoruz. İklimi, karasal ve denizel ekosistemler ile zengin tür çeşitliliğine sahip Kuşadası'nın kalan doğal ve kültürel mirasını geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğu. EKODOSD olarak Kuşadası'nda henüz yapılaşmaya açılmamış doğal alanların korunmasını, bilimsel temelli arazi planlamalarının yapılmasını, biyolojik çeşitlilik odaklı koruma politikalarının güçlendirilmesini ve endemik bitki türlerinin doğadan sökülmemesini önemle vurguluyoruz" diye konuştu.