Kuşadası Belediyesi, Kent Genelinde Bahar Temizliği Çalışmalarını Sürdürüyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde başlatılan bahar temizliği çalışmaları kapsamında sahil bandında yabani otla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi'nden Kuştur Mevkii'ne kadar uzanan kıyı şeridinde yabani otla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kıyı şeridinde yürüttükleri çalışmaların yanı sıra park, bahçe, yol kenarı ve ortak kullanım alanlarında da temizlik ve düzenleme faaliyetlerine devam ediyor. Bahar aylarıyla birlikte hız kazanan çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Ekipler, özellikle yoğun kullanılan güzergahlarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarına öncelik veriyor. Yabani otla mücadele kapsamında yalnızca ihtiyaç duyulan alanlarda ve kontrollü şekilde herbisit uygulaması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sırasında çevre ve insan sağlığı gözetilerek titiz bir süreç izleniyor. Ekipler, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.