Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Belediyesi, Kent Genelinde Bahar Temizliği Çalışmalarını Sürdürüyor

14.04.2026 14:21  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sahil bandında yabani otla mücadele çalışmaları yaparken, vatandaşlara çevre temizliği konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde başlatılan bahar temizliği çalışmaları kapsamında sahil bandında yabani otla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi'nden Kuştur Mevkii'ne kadar uzanan kıyı şeridinde yabani otla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kıyı şeridinde yürüttükleri çalışmaların yanı sıra park, bahçe, yol kenarı ve ortak kullanım alanlarında da temizlik ve düzenleme faaliyetlerine devam ediyor. Bahar aylarıyla birlikte hız kazanan çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Ekipler, özellikle yoğun kullanılan güzergahlarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarına öncelik veriyor. Yabani otla mücadele kapsamında yalnızca ihtiyaç duyulan alanlarda ve kontrollü şekilde herbisit uygulaması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sırasında çevre ve insan sağlığı gözetilerek titiz bir süreç izleniyor. Ekipler, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:34:14. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.