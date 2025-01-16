Kuşadası'nda Balıkçılar Kahvesi Yenileniyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Balıkçılar Kahvesi Yenileniyor

Kuşadası Belediyesi, Balıkçılar Kahvesi'nde yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni yapının hemşehriler ve turistler için cazibe merkezi olacağını belirtti.

16.01.2025 15:35
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, kentin simge mekanlarından Balıkçılar Kahvesi'nde yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bugüne kadar kentimize kazandırdığımız tüm projelerde olduğu gibi yeni balıkçılar kahvesi de hemşehrilerimiz ve kentimize gelen yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi olacaktır" dedi.

Danıştay 13'üncü Dairesi, geçen aylarda Balıkçılar Kahvesi ile ilgili S.S. Su Ürünleri Kooperatifi'nin mülk üzerinde herhangi bir hakkının olmadığına hükmetmiş ve yasal süreç netlik kazanmıştı. Kararın ardından Kuşadası Belediyesi ekipleri, Balıkçılar Kahvesi'ni yenilemek için harekete geçti. Bu kapsamda alanda gerçekleştirilecek yıkım için çalışmalar başladı. Böylece Kuşadası'nın simge mekanlarından Balıkçılar Kahvesi, ARYA A.Ş bünyesinde Kuşadalıların hizmetinde olacak.

"Yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi olacaktır"

Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'na yakışır modern bir balıkçılar kahvesini yakın zamanda kente kazandıracaklarını belirterek, "Kuşadası'nın simgelerinden biri olan Balıkçılar Kahvesi yeni modern yapısı ve hizmet anlayışı ile Arya A.Ş işletmesinde çok yakında hizmete başlayacaktır. Bugüne kadar kentimize kazandırdığımız tüm projelerde olduğu gibi yeni balıkçılar kahvesi de hemşehrilerimiz ve kentimize gelen yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Balıkçılar Kahvesi Yenileniyor - Son Dakika

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