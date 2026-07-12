Kuşadası\'nda Balkon Kazası: 68 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 5 katlı apartmanın son katındaki dairenin balkondan düşen Hasan Tutucu (68), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Çağdaş Sitesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Hasan Tutucu, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, balkondan düştü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Tutucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Tutucu'nun cansız bedeni, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.