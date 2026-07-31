Kuşadası\'nda Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Sergen Güler (32), kavga ettiği M.Y. (38) tarafından karnından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardın yakalanarak gözaltına alınan M.Y, tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. ile Sergen Güler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada M.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Sergen Güler'i karnından yaraladı. M.Y., olayın ardından kaçarken, ağır yaralanan Sergen Güler ise bir süre yolda yürüdükten sonra yere düştü. Durumu fark eden çevredeki esnafın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Y., tutuklandı.