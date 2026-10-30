Kuşadası\'nda binlerce kişi Cumhuriyet kortejinde 250 metrelik bayrağı taşıdı

(AYDIN) - Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen korteje binlerce kişi katıldı. 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağının taşındığı kutlamalarda bayram coşkusu Gülşen konseriyle doruğa çıktı.

Kuşadası Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kent sakinleri bayram coşkusunu sokaklara taşıdı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından binlerce kişi, Cumhuriyet kortejinde bir araya gelerek birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajı verdi.

Kısmet Otel Kavşağı'nda toplanan binlerce Kuşadalı, ellerinde Türk bayraklarıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı kortejde, 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı. Cumhuriyet marşlarının hep bir ağızdan söylendiği yürüyüşte, her yaştan vatandaş bayram heyecanını paylaştı.

CUMHURİYET DEĞERLERİ VURGUSU

Meydanda kurulan konser alanını dolduran Kuşadalılar, kutlamalara burada devam etti. Konser öncesinde vatandaşlara seslenen Tahsin Demirtaş, Cumhuriyet'in ve vatanın korunmasının herkes için önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük mücadeleler sonucunda Türk milletine emanet ettiği vatanı ve Cumhuriyet'i koruyup kollamanın görevleri olduğunu ifade eden Demirtaş, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkati çekti.

Demirtaş, konuşmasının ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama ziyaretinde bulunan kardeş şehirler heyetini sahneye davet etti. İtalya'nın Gualdo Tadino, Almanya'nın Marl, Litvanya'nın Švencionys ve Romanya'nın Sinaia kentlerinden gelen heyet temsilcileri, sahneden Türkçe olarak Kuşadalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

GÜLŞEN'LE CUMHURİYET COŞKUSU ZİRVEYE ÇIKTI

Kuşadası'nda gün boyu süren kutlamaların finalinde ise şarkıcı Gülşen sahne aldı. Meydanı dolduran vatandaşlar, Gülşen'in seslendirdiği şarkılarla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Bayraklarla donatılan meydanda Cumhuriyet coşkusu gece boyunca sürdü.