Kuşadası Belediyesi, Çocuk Gelişim Merkezi ile Çocuklara Nitelikli Öğrenme Ortamı Sunuyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi bünyesinde 2025 yılında hizmet vermeye başlayan Çocuk Gelişim Merkezi, 36-60 ay arası çocukları güvenli, eğlenceli ve öğretici bir ortamda buluşturuyor.

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi, çocuklara nitelikli bir öğrenme ortamı sunarken ebeveynlerin de yükünü hafifletiyor.

Merkezde çocuklar; yaş gruplarına uygun, pedagojik temelli etkinliklerle hem eğleniyor hem de bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen nitelikli zaman geçiriyor. Oyunla öğrenmenin temelinde olduğu bu özel alanda minikler, paylaşmayı, birlikte üretmeyi ve keşfetmeyi deneyimleyerek geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor.

Hafta içi her gün 08.30–17.30 saatleri arasında kapılarını açan merkez; yılın 12 ayı boyunca kesintisiz hizmet vererek Kuşadası'nda önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Sunduğu imkanlarla yalnızca çocukların gelişimine katkı sağlamakla kalmayan merkez, özellikle çalışan anneler için de büyük bir kolaylık sunuyor.

Çocuk Gelişim Merkezi'ne kayıt öncesi başvurular ise Ada Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.