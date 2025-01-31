Kuşadası'nda Çocuklar İçin Eğlenceli Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin yarıyıl tatili boyunca şehrin farklı noktalarında düzenlediği tiyatro, sinema ve atölyeler ile çocuklar keyifli bir tatil geçirdi.

Kuşadası Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini alan öğrenciler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Belediye, çocukların ara tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla tatil boyunca farklı noktalarda çeşitli tiyatro ve sinema gösterimleri ile atölyeler düzenledi.

Kuşadalı çocuklar için düzenlenen atölyelerin adresi, İbramaki Sanat Galerisi ile SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi oldu. Taş boyama ve origami atölyelerine katılan farklı yaş gruplarından çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen sinema ve tiyatro gösterimlerine kent merkezinde Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. "Masalbaz ve Sihirbaz" adlı tiyatro oyunu ile "Kayıp Balık Nemo" isimli filmi izleyen çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikler, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde yaşayan çocuklarla da buluştu.