Kuşadası\'nda Cumhuriyet\'in 101. Yılı Vals Gösterisiyle Kutlandı

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(AYDIN) - Kuşadası Kent Konseyi, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı kutlamaları kapsamında gönüllüler ve öğrencilerden oluşan 100 kişilik bir grupla Kuşadalılara eşsiz bir vals gösterisi sundu. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101'inci yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu kapsamda Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda 'Nesilden Nesile Cumhuriyet Valsi' adlı bir etkinlik düzenlendi. Kutlama etkinliğinde öğrenci ve gönüllülerden oluşan 100 kişilik grup aynı anda Atatürk'ün en sevdiği danslardan biri olan vals ve ardından da zeybek oynadı. Kuşadalılar da etkinlik boyunca ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak gruba eşlik etti.