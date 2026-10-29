Kuşadası'nda dalgıçlar 103. yıl için su altında Türk bayrağı açtı - Son Dakika
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Kuşadası'nda dalgıçlar 103. yıl için su altında Türk bayrağı açtı

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Kuşadası\'nda dalgıçlar 103. yıl için su altında Türk bayrağı açtı
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Kuşadası'nda özel bir su altı kulübüne üye dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Pamucak'tan tekneyle açılıp su altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı. Dalgıçlar Atatürk ve silah arkadaşlarını andı, bayrak açma anları su altı kameralarıyla görüntülendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde dalgıçlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılını su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Kuşadası'nda özel bir su altı kulübüne üye dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Pamucak mevkinden tekne ile denize açılıp, dalış yaptı. Dalgıçlar, su altında açtıkları Türk bayrağı ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılını kutladı. Bayrak açma anları da su altı kameralarıyla görüntülendi. Dalgıçlardan Bartuğ Özsoy, "Cumhuriyet Bayramımızı bugün özel bir şekilde kutladık. Türk bayrağımızı Kuşadası'nda, suyun altında da dalgalandırdık. Cumhuriyeti bizlere emanet eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA
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